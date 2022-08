Ucraina, generale Camporini: “La Russia avrà 2 milioni di soldati? Velleitario” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal 2014 il numero di soldati russi è più che raddoppiato. Ma a Vladimir Putin non basta: ieri il presidente russo ha annunciato infatti di voler superare la quota di 2 milioni di militari. L’Adnkronos ha chiesto al generale Vincenzo Camporini quali, a suo avviso, siano le intenzioni della Russia rispetto a un numero impressionante, che non sembrerebbe destinato a coprire soltanto le necessità attuali sul terreno ucraino, ma a creare un Paese fondato in futuro sulla sua potenza militare. “Per ora si tratta soltanto di un atto formale – puntualizza l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa – Non significa che Putin recluterà effettivamente 2 milioni di militari, ma che la legge gli consente di farlo. Se ci riuscirà o meno si vedrà, ma è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal 2014 il numero dirussi è più che raddoppiato. Ma a Vladimir Putin non basta: ieri il presidente russo ha annunciato infatti di voler superare la quota di 2di militari. L’Adnkronos ha chiesto alVincenzoquali, a suo avviso, siano le intenzioni dellarispetto a un numero impressionante, che non sembrerebbe destinato a coprire soltanto le necessità attuali sul terreno ucraino, ma a creare un Paese fondato in futuro sulla sua potenza militare. “Per ora si tratta soltanto di un atto formale – puntualizza l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa – Non significa che Putin recluterà effettivamente 2di militari, ma che la legge gli consente di farlo. Se ci riuscirà o meno si vedrà, ma è ...

bendellavedova : Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per fu… - rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - rocco1909 : RT @bendellavedova: Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per futuro… - BoscoSilvio : RT @bendellavedova: Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per futuro… -