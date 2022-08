Uccisa a Bologna, oggi autopsia su Alessandra Matteuzzi. Gip convalida l'arresto dell'ex (Di venerdì 26 agosto 2022) È prevista questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni Uccisa martedì sera a Bologna dal suo ex compagno. L’uomo, il 27enne Giovanni Padovani, è comparso oggi davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per l'uomo è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Intanto, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti riguardo ai provvedimenti non presi dopo la denuncia per stalking fatta quasi un mese fa dalla vittima contro il suo assassino. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 agosto 2022) È prevista questo pomeriggio l'sul corpo di, la donna di 56 annimartedì sera adal suo ex compagno. L’uomo, il 27enne Giovanni Padovani, è comparsodavanti al gip e si è avvalsoa facoltà di non rispondere. Per l'uomo è statoto l'ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Intanto, la ministraa Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti riguardo ai provvedimenti non presi dopo la denuncia per stalking fatta quasi un mese fa dalla vittima contro il suo assassino.

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - fattoquotidiano : Dal 1° gennaio al 21 agosto del 2022 ci sono stati 198 omicidi con 76 vittime donne, di cui 66 uccise in ambito fam… - Agenzia_Ansa : Donna uccisa a mazzate a Bologna, un uomo la perseguitava. La vittima aveva 56 anni, è intervenuta la Polizia #ANSA - Vanhacker : RT @CinicaFame: Sandra aveva 57 anni e lo aveva già denunciato. È morta con la testa spaccata e a nessuno gliene fotte un cazzo perché lui… - syrke87 : RT @fracco_: Nella notte tra martedì e mercoledì, a Bologna, Alessandra Matteuzzi è stata uccisa a martellate dal suo ex, Giovanni Padovani… -