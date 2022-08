Tuttosport: Ronaldo al Napoli in prestito, Osimhen allo United per 100 milioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche Tuttosport riprende l’indiscrezione lanciata in solitaria (e tra lo scetticismo generale) dal Napolista lunedì mattina. Ronaldo al Napoli non è pura suggestione. “Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà”. Lo scrive Tuttosport. “Ronaldo al Napoli fino a pochi giorni fa era una follia, oggi è diventata una pista praticabile grazie alla fattiva mediazione dell’agente Jorge Mendes, abilissimo a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle di mercato”. Ronaldo vuole lasciare lo United e anche ten Hag ha dato il suo ok, visto che in cambio gli è stato promesso Osimhen. “Tutte le parti sono a conoscenza di questa operazione monstre, è stato messo al corrente anche Roberto Calenda, agente di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Ancheriprende l’indiscrezione lanciata in solitaria (e tra lo scetticismo generale) dalsta lunedì mattina.alnon è pura suggestione. “Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà”. Lo scrive. “alfino a pochi giorni fa era una follia, oggi è diventata una pista praticabile grazie alla fattiva mediazione dell’agente Jorge Mendes, abilissimo a mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle di mercato”.vuole lasciare loe anche ten Hag ha dato il suo ok, visto che in cambio gli è stato promesso. “Tutte le parti sono a conoscenza di questa operazione monstre, è stato messo al corrente anche Roberto Calenda, agente di ...

