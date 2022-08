“Tutto finito”, dopo Ilary e Totti sono scoppiati anche loro: lo scoop è una bomba (Di venerdì 26 agosto 2022) dopo la fine di un amore, segue anche un’altra: pare che un’altra coppia sia finita nell’occhio del ciclone a causa di presunti tradimenti. Di chi si tratta? L’effetto Totti-Ilary ha colpito anche un’altra coppia nel mondo dello sport. Secondo le recenti indiscrezioni, anche il calciatore Antonio Candreva avrebbe archiviato la storia d’amore con Allegra Luna, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 agosto 2022)la fine di un amore, segueun’altra: pare che un’altra coppia sia finita nell’occhio del ciclone a causa di presunti tradimenti. Di chi si tratta? L’effettoha colpitoun’altra coppia nel mondo dello sport. Secondo le recenti indiscrezioni,il calciatore Antonio Candreva avrebbe archiviato la storia d’amore con Allegra Luna, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ DI SCELTA VACCINALE 2 anni di discriminazione verso chi ha scelto liberamente di NON vaccinarsi non poss… - Lukariello21 : @Gitro77 Eppure un tale sacchetti dice che è finito tutto...certo come no. - William11490201 : @DaOrbi @agambella Se hai bisogno di trasportare forze speciali per una missione precisa niente di meglio dell'elic… - riky_76 : @lindesireeone segno che hanno del tutto finito gli argomenti, sei mai li hanno avuti... - prodJK_ : ho visto su eventinbus e già tutto finito pacchetto biglietto + autobus i wanna dieeee -