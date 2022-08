“Tutto falso” Ballando con le stelle | il cantante costretto a raccontare la verità | i dettagli

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Si va formando il cast dell’edizione 2022 dicon le. Al timone dello show sulla danza c’è sempre Milly Carlucci che in questi giorni è alle prese con la composizione dei concorrenti di questa edizione. Lo scorso anno a vincere fu Arisa in coppia con il ballerino Vito Coppola. Secondi classificati, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La prima serata è prevista per sabato 8 ottobre e il programma andrà avanti fino a Natale. Il pubblico non vede l’ora di osservare le performance dei protagonisti della nuova edizione dello show. Nelle ultime ore è stato definito il cast della prossima edizione. A sfidarsi sul palco di Rai1 – a meno di cambiamenti improvvisi – saranno Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, ...