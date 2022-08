TS – Ronaldo! Osimhen allo United, CR7 ci sta pensando (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 10:07:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: NAPOLI – Il Liverpool è la principale candidata per il passaggio agli ottavi di Champions League, poi il trittico Ajax-Napoli-Rangers a gareggiare (quasi) alla pari per la seconda piazza del gruppo A che garantisce il prosieguo del cammino. Cosa servirebbe al Napoli per prendere quel metro in più rispetto alle altre due avversarie? Un po’ di esperienza internazionale, oggi assente nonostante l’alto grado di competitività dell’organico che il ds Giuntoli ha messo a disposizione di Spalletti. Esperienza che il club azzurro potrebbe acquistare nelle ultime ore di chiusura del calciomercato con un nome a dir poco roboante: Cristiano Ronaldo. Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà, stavolta il manager Jorge Mendes ed il presidente De Laurentiis potrebbero trovare la chiave giusta per portare il campione ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 10:07:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: NAPOLI – Il Liverpool è la principale candidata per il passaggio agli ottavi di Champions League, poi il trittico Ajax-Napoli-Rangers a gareggiare (quasi) alla pari per la seconda piazza del gruppo A che garantisce il prosieguo del cammino. Cosa servirebbe al Napoli per prendere quel metro in più rispetto alle altre due avversarie? Un po’ di esperienza internazionale, oggi assente nonostante l’alto grado di competitività dell’organico che il ds Giuntoli ha messo a disposizione di Spalletti. Esperienza che il club azzurro potrebbe acquistare nelle ultime ore di chiusura del calciomercato con un nome a dir poco roboante: Cristiano Ronaldo. Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà, stavolta il manager Jorge Mendes ed il presidente De Laurentiis potrebbero trovare la chiave giusta per portare il campione ...

