"Trump è semi-fascista": l'ultima baggianata di Biden (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Comincia a scaldarsi la campagna elettorale americana per le elezioni di metà mandato e Joe Biden sembra già un disco rotto. L'attuale presidente degli Stati Uniti ha parlato in un comizio elettorale nel Maryland per lanciare la corsa per le midterm. Di fronte a più di tremila persone, ha definito come "semi-fascista" l'ideologia dietro Trump e ha affermato che alle prossime elezioni "è in gioco la democrazia". Le armi spuntate delle retorica progressista Le elezioni di metà mandato rappresentano un importante punto di svolta, soprattutto in termini di gradimento e tenuta dei democratici, i quali tuttora hanno una maggioranza piuttosto risicata al Congresso. Al di là dello scenario internazionale, a destare più di una preoccupazione sono le difficoltà in campo economico, con una seppur lieve ...

