Trump, affidavit con omissis mossa pubbliche relazioni Fbi (Di venerdì 26 agosto 2022) "Un totale stratagemma di relazioni pubbliche da parte del dipartimento di giustizia e dell'Fbi": cosi' Donald Trump ha definito la diffusione dell'affidavit con omissis con cui l'Fbi ha giustificato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Un totale stratagemma dida parte del dipartimento di giustizia e dell'Fbi": cosi' Donaldha definito la diffusione dell'concon cui l'Fbi ha giustificato ...

_Nico_Piro_ : #BreakingNews entro domani #26agosto alle 12 EST (le 18 in Italia) dovrà essere reso pubblico l'atto che ha giustif… - Agenzia_Ansa : Indagine Fbi su Trump per rimozione di documenti classificati. E per la loro conservazione 'in spazi non autorizzat… - HMQueenBee : Chissà quanto starà schiumando Trump per la divulgazione dell’affidavit censurato del raid di Mar-a-Lago, che pace dei sensi ??????? - giuaddo99 : #Trump, affidavit con omissis mossa pubbliche relazioni #Fbi - Ultima Ora - greenpassnews : Trump risponde al rilascio dell'affidavit del raid di Mar-a-Lago pesantemente redatto - -