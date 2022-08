Trova lavoro solo con il diploma, a settembre un’opportunità da non perdere (Di venerdì 26 agosto 2022) L’instabilità del mondo del lavoro non fa più notizia, e questo ahimè può essere considerato un fattore davvero grave. Eppure le opportunità di occupazione, anche senza una laurea, con un diploma, non mancano di certo. Naturalmente non è tutto oro quello che luccica, le opportunità lavorative vanno vagliate con attenzione. Ma non viviamo certo in una “valle di lacrime”, e sono diversi e numerosi i settori che continuano a resistere egregiamente al momento di crisi. Adobe StockC’è una parte di Italia che non si arrende, un Paese che, nonostante tutto, crede fermamente in una possibilità di rinascita. E quale percorso migliore, per risalire la china, se non quello di creare concrete e solide opportunità lavorative. Insomma basta piangersi addosso. settembre è un mese già decisivo per chi, anche solo in ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 agosto 2022) L’instabilità del mondo delnon fa più notizia, e questo ahimè può essere considerato un fattore davvero grave. Eppure le opportunità di occupazione, anche senza una laurea, con un, non mancano di certo. Naturalmente non è tutto oro quello che luccica, le opportunità lavorative vanno vagliate con attenzione. Ma non viviamo certo in una “valle di lacrime”, e sono diversi e numerosi i settori che continuano a resistere egregiamente al momento di crisi. Adobe StockC’è una parte di Italia che non si arrende, un Paese che, nonostante tutto, crede fermamente in una possibilità di rinascita. E quale percorso migliore, per risalire la china, se non quello di creare concrete e solide opportunità lavorative. Insomma basta piangersi addosso.è un mese già decisivo per chi, anchein ...

hsmcfd : Papà che torna a casa da lavoro e mi trova in salone a studiare?? - DanieleMirabe86 : RT @Drittorovescio_: 'Chi vuole lavorare il lavoro lo trova, bisogna anche adattarsi' La testimonianza in studio a #Drittoerovescio https:… - fvecchioli : RT @Drittorovescio_: 'Chi vuole lavorare il lavoro lo trova, bisogna anche adattarsi' La testimonianza in studio a #Drittoerovescio https:… - GrifondoroM : @madforfree @CarloCalenda Lei sa che senza almeno un diploma,spesso la laurea, non si trova un lavoro dignitoso? Ma… - UnCinicoChe : Perché non glielo trova il concittadino de magisterial un bel lavoro come piace a loro?? #DrittoeRovescio -