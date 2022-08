Trento, era stato rimosso dall’incarico per il no al concerto di Vasco Rossi. Il giudice lo reintegra. Fugatti si oppone: “Faremo ricorso” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il dirigente troppo solerte era stato punito, con la rimozione dall’incarico che ricopriva di responsabile del servizio di polizia amministrativa della Provincia autonoma di Trento. Tutta colpa del concerto di Vasco Rossi, che si è tenuto il 20 maggio scorso e che ha attirato alle porte della città 120 mila fans. Marzio Maccani, 62 anni, laurea in Giurisprudenza e 35 anni alle dipendenze dell’ente pubblico, aveva segnalato l’inidoneità dell’area ad ospitare un così grande numero di persone. Adesso però il giudice del lavoro Giorgio Flaim non solo ha annullato l’indebito trasferimento, ma gli ha restituito l’onore, visto che la giunta di Maurizio Fugatti lo aveva accusato di una lunga serie di inadempienze e scorrettezze professionali (6 supposte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il dirigente troppo solerte erapunito, con la rimozioneche ricopriva di responsabile del servizio di polizia amministrativa della Provincia autonoma di. Tutta colpa deldi, che si è tenuto il 20 maggio scorso e che ha attirato alle porte della città 120 mila fans. Marzio Maccani, 62 anni, laurea in Giurisprudenza e 35 anni alle dipendenze dell’ente pubblico, aveva segnalato l’inidoneità dell’area ad ospitare un così grande numero di persone. Adesso però ildel lavoro Giorgio Flaim non solo ha annullato l’indebito trasferimento, ma gli ha restituito l’onore, visto che la giunta di Mauriziolo aveva accusato di una lunga serie di inadempienze e scorrettezze professionali (6 supposte ...

