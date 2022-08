Tre frasi magiche e potenti da ripetersi ogni mattina: fai il pieno di energia e conquista i traguardi (Di venerdì 26 agosto 2022) Il momento del risveglio è un momento molto importante perché partire con il piede giusto è davvero fondamentale. Sono sempre felice di ricevere le vostre email all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per cominciare un percorso personalizzato insieme. Solo un percorso personalizzato è davvero efficace. Ma il momento del risveglio non è molto importante soltanto perché è l’inizio della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il momento del risveglio è un momento molto importante perché partire con il piede giusto è davvero fondamentale. Sono sempre felice di ricevere le vostre email all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per cominciare un percorso personalizzato insieme. Solo un percorso personalizzato è davvero efficace. Ma il momento del risveglio non è molto importante soltanto perché è l’inizio della L'articolo proviene da Leggilo.org.

PutinIsAVirus : @bellingcat guida uno straordinario sforzo investigativo, @derspiegel e @repubblica collaborano. I tre pubblicano o… - officialmadsong : @officialmadsong Permettimi io scrivo tre cose non due tre e non grandi piccole poche frasi 'MADSONG, a cap joc a p… - yoongimiao : oggi su 45 frasi ho fatto solo tre errori kind of proud di me stessa - Ahasveron : @EsercitoCrucian tre frasi una più idiota dell'altra... - HbwBaita : Ho tradotto tre frasi ho deciso che può bastare -