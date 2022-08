Tre big match per lo show. Dybala e Inzaghi: sfida al passato. E Spalletti scopre un nuovo Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Storie di ex e scherzi del destino. Da Nicolò Zaniolo fermo per infortunio nella sfida alla squadra che più lo ha cercato, passando per Paulo Dybala, pronto al ritorno all’Allianz Stadium. Senza dimenticare il futuro sospeso di Francesco Acerbi, attore non protagonista di un Lazio-Inter che può essere l’asse del suo prossimo trasferimento. E un Fiorentina-Napoli con tanti volti nuovi, a partire da Giovanni Simeone che questa sfida la decise in campo (e non in albergo) qualche anno fa indossando l’altra maglia. Lo spettacolo della terza giornata di Serie A ruota attorno a questi tre big match. La Lazio sfida il suo passato. Simone Inzaghi è l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Storie di ex e scherzi del destino. Da Nicolò Zaniolo fermo per infortunio nellaalla squadra che più lo ha cercato, passando per Paulo, pronto al ritorno all’Allianz Stadium. Senza dimenticare il futuro sospeso di Francesco Acerbi, attore non protagonista di un Lazio-Inter che può essere l’asse del suo prossimo trasferimento. E un Fiorentina-con tanti volti nuovi, a partire da Giovanni Simeone che questala decise in campo (e non in albergo) qualche anno fa indossando l’altra maglia. Lo spettacolo della terza giornata di Serie A ruota attorno a questi tre big. La Lazioil suo. Simoneè l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad ...

