Trasparenza dei contratti di lavoro: cosa comunicare, obblighi e sanzioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità in materia di Trasparenza dei contratti di lavoro. Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo del 27 giugno 2022 numero 104 (cosiddetto Decreto "Trasparenza") con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea. Le nuove disposizioni, modificando il Decreto legislativo numero 152/1997, ampliano, in realtà, il novero di informazioni da fornire obbligatoriamente ai lavoratori. L'obiettivo è trasmettere ai dipendenti (e non solo) comunicazioni chiare e trasparenti sugli elementi essenziali e le condizioni dei rapporti di lavoro, nonché sulle relative tutele. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto numero 104, l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) è ...

