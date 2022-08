Trani: Sergio Cammariere-Cosimo Damiano Damato Recital stasera (Di venerdì 26 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A Palazzo delle Arti BelTrani a Trani la musica di Sergio Cammariere incontra la poesia di Cosimo Damiano Damato nel Recital “Piano Poetry”. Tra gli eventi fuori cartellone della IV edizione di Jazz a Corte, l’appuntamento conclama la vocazione del festival musicale en plein air, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, in cui la Corte ‘Davide Santorsola’ si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, e dove musicisti affermati del territorio e nomi internazionali trovano uno spazio privilegiato per esibirsi. Il Recital è una vera e propria chicca della stagione eventi 2022 di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A Palazzo delle Arti Bella musica diincontra la poesia dinel“Piano Poetry”. Tra gli eventi fuori cartellone della IV edizione di Jazz a Corte, l’appuntamento conclama la vocazione del festival musicale en plein air, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di, in cui la Corte ‘Davide Santorsola’ si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, e dove musicisti affermati del territorio e nomi internazionali trovano uno spazio privilegiato per esibirsi. Ilè una vera e propria chicca della stagione eventi 2022 di ...

