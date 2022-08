Traffico | bollino rosso fino a domenica 28 agosto Le tratte stradali interessate

sarais53 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 27 agosto per il traffico previsto bollino #rosso econ @franzamazzotti @AntonioPisilli @giuseppenotarn1 @ma… - FirenzePost : Traffico: bollino rosso fino a domenica 27 agosto. Le tratte stradali interessate - giuseppenotarn1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 27 agosto per il traffico previsto bollino #rosso econ @franzamazzotti @AntonioPisilli @giuseppenotarn1 @ma… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rientro vacanze, controesodo tra #Meteo incerto e traffico da bollino rosso - SerFiss : #ricordiamodomani 27 agosto per il traffico previsto bollino #rosso econ @GiuseppeBorin @Ceraunavolta6 @moldoveanuFlor7 @NotizieB -

darosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire dalla mattinata di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento. In ...Ultimo sabato danero sulla rete autostradale di Autovie Venete per questa stagione estiva. Situazione daintenso e in alcuni momenti della giornata, specie a partire da metà mattinata e fino al tardo ...Traffico da bollino rosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire dalla mattinata di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In particola ...Traffico da bollino rosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire da oggi lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Ital ...