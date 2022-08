Torre Chianca: malore in mare l’ultimo giorno di vacanza, morto 69enne di Barletta Stamattina (Di venerdì 26 agosto 2022) Un malore fatale nell’ultimo giorno di vacanza: tragedia ieri pomeriggio a Torre Chianca dove un 69enne originario di Barletta è morto annegato. A lanciare l’allarme la figlia che, non vedendolo rincasare a tarda sera, ha deciso di raggiungere la spiaggia libera dove l’uomo era solito andared per fare il bagno. Lì, trovando i suoi effetti personali incustoditi sull’arenile, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti Carabinieri e Guardia Costiera, insieme al personale del 118, che hanno ispezionato spiaggia e mare. Poco dopo la tragica scoperta: l’uomo è stato rinvenuto cadavere al largo del Lido Circeo. (leccesette.it) L'articolo Torre Chianca: ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 agosto 2022) Unfatale neldi: tragedia ieri pomeriggio adove unoriginario diannegato. A lanciare l’allarme la figlia che, non vedendolo rincasare a tarda sera, ha deciso di raggiungere la spiaggia libera dove l’uomo era solito andared per fare il bagno. Lì, trovando i suoi effetti personali incustoditi sull’arenile, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti Carabinieri e Guardia Costiera, insieme al personale del 118, che hanno ispezionato spiaggia e. Poco dopo la tragica scoperta: l’uomo è stato rinvenuto cadavere al largo del Lido Circeo. (leccesette.it) L'articolo: ...

