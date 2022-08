Torino, Sky: “Si tratta per il rinnovo di Lukic, sul mercato…” (Di venerdì 26 agosto 2022) Torino Lukic- Il Torino continua la sua preparazione in vista del prossimo impegno stagionale. I Granata sfideranno domani, alle ore 18:30, la Cremonese di Alvini. Il Torino continua il suo lavoro sul mercato in entrata, per rendere il più possibile competitiva la squadra per la stagione in corso. Si cerca un obiettivo per la mediana, si tratta di un ex calciatore dei Granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il profilo preferito è Dennis Praet Il duttile centrocampista, che ha già vestito la maglia granata nella scorsa stagione, al momento è una priorità per Juric. Inoltre il Torino avrebbe mollato la pista Nathanael Saintini, difensore centrale classe 2000 del Sion. Nel frattempo, il Torino, vuole tenere sotto torchio i suoi pupilli e offrire il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del prossimo impegno stagionale. I Granata sfideranno domani, alle ore 18:30, la Cremonese di Alvini. Ilcontinua il suo lavoro sul mercato in entrata, per rendere il più possibile competitiva la squadra per la stagione in corso. Si cerca un obiettivo per la mediana, sidi un ex calciatore dei Granata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il profilo preferito è Dennis Praet Il duttile centrocampista, che ha già vestito la maglia granata nella scorsa stagione, al momento è una priorità per Juric. Inoltre ilavrebbe mollato la pista Nathanael Saintini, difensore centrale classe 2000 del Sion. Nel frattempo, il, vuole tenere sotto torchio i suoi pupilli e offrire il ...

SkyTG24 : Organizzano funerale mamma morta in Rsa nel Torinese, ma nella bara c’è la vicina di letto - romanellialessa : Visto che non posso seguire la Roma a Torino sto fine settimana vado a Rocca di Mezzo. Dopo una capillare ricerca s… - IlariaFulle : Ogni anno, in questo periodo, la fotografo e ogni anno mi sembra più bella. #luna #fotografia #fotografare #Foto… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, 1.333 casi: tasso di positività al 9,4 per cento - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rapina e percuote un anziano a #Torino: arrestato 36enne -