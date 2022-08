Torino Lukic, c’è il rinnovo: tutti i dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Torino e Lukic dopo la burrasca di due settimane fa hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del centrocampista Il Torino e Lukic dopo la burrasca di due settimane fa hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società granata avrebbe messo sul piatto il doppio del suo stipendio attuale e così che Lukic almeno per questa stagione vestirà ancora la maglia del Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildopo la burrasca di due settimane fa hanno raggiunto l’accordo per ildel centrocampista Ildopo la burrasca di due settimane fa hanno raggiunto l’accordo per ildel centrocampista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società granata avrebbe messo sul piatto il doppio del suo stipendio attuale e così chealmeno per questa stagione vestirà ancora la maglia del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

