Torino, l'obiettivo per il centrocampo è un ritorno (Di venerdì 26 agosto 2022) Come assicura Sportitalia, il Torino è concentrato sul ritorno di Dennis Praet, attualmente al Leicester. Il giocatore sta rifiutando... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Come assicura Sportitalia, ilè concentrato suldi Dennis Praet, attualmente al Leicester. Il giocatore sta rifiutando...

comuni_anci : RT @MediAree_NGC: Contribuire alla costruzione di #competenze per funzionari della #PA locale sul tema della #partecipazione: questo l'obie… - Gramignal : RT @MediAree_NGC: Contribuire alla costruzione di #competenze per funzionari della #PA locale sul tema della #partecipazione: questo l'obie… - MgraziaT : RT @JohannesBuckler: Non mancarono, come a Palermo, i “danni collaterali”. L’11 giugno 1940 a Torino per esempio. Obiettivo la Fiat Mirafio… - Frankf1842 : RT @JohannesBuckler: Non mancarono, come a Palermo, i “danni collaterali”. L’11 giugno 1940 a Torino per esempio. Obiettivo la Fiat Mirafio… - brongosalvatore : RT @JohannesBuckler: Non mancarono, come a Palermo, i “danni collaterali”. L’11 giugno 1940 a Torino per esempio. Obiettivo la Fiat Mirafio… -