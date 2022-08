Torino, deciso il futuro di Lukic: rinnovo o cessione? Le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle squadre più in forma e che sicuramente è partita meglio in questo inizio di campionato è sicuramente il Torino. La squadra di Juric sta continuando a fare un calcio molto intenso e propositivo sulla falsa riga della scorsa stagione, nonostante tutte le cessioni e gli svincoli avvenuti in estate. Infatti, le partenze di Belotti, Brekalo, Praet e Bremer su tutti hanno fatto preoccupare il tecnico croato e non poco durante il corso dell’intera estate, durante la quale abbiamo assistito anche alla sfuriata in ritiro tra l’ex Verona e il ds Vagnati. Sasa Lukic Torino FC Un altro caso venutosi a creare a poche ore dalla prima giornata di Serie A è stato quello di Sasa Lukic, al quale è stata prima tolta la fascia di capitano e poi nemmeno convocato per la sfida col Monza per motivi disciplinari. Ora ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle squadre più in forma e che sicuramente è partita meglio in questo inizio di campionato è sicuramente il. La squadra di Juric sta continuando a fare un calcio molto intenso e propositivo sulla falsa riga della scorsa stagione, nonostante tutte le cessioni e gli svincoli avvenuti in estate. Infatti, le partenze di Belotti, Brekalo, Praet e Bremer su tutti hanno fatto preoccupare il tecnico croato e non poco durante il corso dell’intera estate, durante la quale abbiamo assistito anche alla sfuriata in ritiro tra l’ex Verona e il ds Vagnati. SasaFC Un altro caso venutosi a creare a poche ore dalla prima giornata di Serie A è stato quello di Sasa, al quale è stata prima tolta la fascia di capitano e poi nemmeno convocato per la sfida col Monza per motivi disciplinari. Ora ...

