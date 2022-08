TOI-1452b il pianeta blu che ricorda Pandora di Avatar | ricorperto da Oceani ci ricorda la nostra Terra ma è abitabile?

(Di venerdì 26 agosto 2022) La sua superficie pare essere esclusivamente ricoperta da acqua, come fosse un unico, immenso oceano più grande deldel 70%: si chiama TOI-ed è stato scoperto da un gruppo di ricerca diretto da Charles Cadieux, dottorando dell’Università di Montreal, grazie al telescopio spaziale della NASA “Tess”. Scopriamo tutti i dettagli. Una rappresentazione grafica delBlu TOI-, Université de Montréal – ComputerMagazine.itE’ una scoperta davvero eccezionale ed è stata effettuato da un gruppo di ricerca diretto da Charles Cadieux, uno studente dottorando dell’Università di Montreal: si tratta di undistante 100 anni luce dallaed è stato osservato ed identificato per la prima volta attraverso il telescopio spaziale della NASA ...

Link4Universe : Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (T… - NadiaAmistadi : RT @Link4Universe: Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (TOI-14… - MatBertacchini : RT @Link4Universe: Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (TOI-14… - darthaktw : RT @Link4Universe: Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (TOI-14… - FranzonGiacomo : RT @Link4Universe: Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (TOI-14… -

I ricercatori dell' Università di Montreal hanno raggiunto questo intento individuando un nuovo esopianeta, identificato con il nome di. Questo nuovo mondo orbita intorno a una delle due ...Scoperto a 100 anni luce dalla Terra un pianeta interamente coperto d'acqua, che ruota intorno a due piccole stelle. Chiamato, è stato scoperto da un gruppo di ricerca internazionale guidato Charles Cadieux, studente di dottorato dell'università canadese di Montréal. Il risultato è pubblicato su The ...L' esopianeta TOI-1452b, in orbita attorno a una stella della costellazione del Drago, è il pianeta oceanico per eccellenza.In effetti, grazie ai dati provenienti dal telescopio sulla Terra, i ricercatori hanno appurato che il segnale era dovuto proprio a un esopianeta che orbita attorno alla stella più grande. 'Non appena ...