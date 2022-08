Tiago Pinto: "Mercato? Lavoreremo per una Roma sempre più forte" (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (Turchia) - Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa League dove la Roma giocherà nel Gruppo C con Ludogorets, Real ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) ISTANBUL (Turchia) - Il direttore sportivo dellaha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa League dove lagiocherà nel Gruppo C con Ludogorets, Real ...

_Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - marcoconterio : ?????? Non solo Justin Kluivert, a un passo dal Fulham. Oggi a Milano incontri per Tiago Pinto della #Roma per le usci… - TuttoMercatoWeb : ?? Il gm giallorosso Tiago #Pinto è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio: #Roma al lavoro tra cessioni e ultimi co… - filippoASR1927 : RT @EnricoTurcato: Poi parlerà come sempre il campo e i risultati daranno il loro responso, ma credo sia veramente difficile lavorare in en… - sportal_it : Mercato Roma, Thiago Pinto su Belotti: 'I tifosi possono avere fiducia' -