Tetto al prezzo del gas | ma non solo Come evitare il black out secondo Zollino Azione

(Di venerdì 26 agosto 2022) Mettere unaldel gas è una mossa che può aiutare l’industria italiana a sopravvivere a una crisi energetica dalle dimensioni spaventose. Eppure, non è così facilesembra. Serve, insomma, del tempo. Nel mentre sarebbe molto più saggio agire sull’elettricità, quella prodotta da fonti alternative al metano. Giuseppe, professore all’Università di Padova di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari, è candidato del Terzo Polo a Torino alla Camera per il Piemonte ed è da poche ore stato nominato inResponsabile Energia ed Ambiente. E a Formiche.net spiegae perché per fermare il maelstrom dei prezzi si debba pensare bene quali tasti toccare. Le imprese boccheggiano. E la proposta di mettere unal gas prende ...

... Bonomi: "Governo Draghi intervenga a sostegno imprese" Ieri, giovedì 25 agosto, ildel gas aveva sfondato ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa, un nuovocon il ...Col gas che vola a oltre 300 euro e mette in ginocchio le nostre imprese si chiede ora a Draghi di intervenire sulanche con unitaliano. Non solo, ma è probabile che anche la bozza ..."Accelerare sull'Energy Recovery Fund", fissare a livello europeo "un tetto al prezzo del gas e alla revisione delle regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell'elettricità" e "rendere più i ...(Agenzia Vista) Roma 26 agosto 2022 “Adesso ne parlano tutti del tetto massimo al prezzo del gas, ma chi ha la faccia di bronzo di chiederlo al Governo dopo averlo fatto cadere, è veramente un incosci ...