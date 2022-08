“Terra Amara” | anticipazioni del 26 agosto | il salvataggio di Yilmaz

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ultimo appuntamento della settimana con “”, in onda oggi 26a partire dalle 14:55 su Canale 5 con quarantesimo episodio della prima stagione della soap turca “”, trama eddel 26, trama ed26Gulten saputo del matrimonio combinato scappa e tenta il suicidio., le salva la vita e, incontrato Gaffur che stava cercando la sorella, gli dice che da adesso in poi verrà protetta da lui. Demir, per testare la lealtà di Zuleyha, le propone un piano misterioso per incastrare. Zuleyha incontraper chiarirsi, gli dice che ha sposato Demir per affetto e non ...

napoliforever89 : @Montes1301 @dumurin @CIAfra73 @Federic01996 @MaielloInside @AgoCannella @sherazadswift @MikyS03 @francesco_9809 E… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri il secondo episodio di Don Matteo ha toccato il 17.2%, non scalfita Terra Amara (22.9%) - sara_grimaldi : #Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2022 -… - lacittanews : Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno fare molta attenzione alle mosse di Sait… - lamazzadiilhan : @Fede_Dreamer_ MA QUESTO MEME SU TERRA AMARA TI PREGO STO SOFFOCANDOAHAHAUSBAUSBAUSBWHDB -

/ Anticipazioni 26 agosto: Zuleyha non ama più Yilmaz Un duro colpo... Celia si prepara per la sua intervista col critico letterario, ma avendo scritto sotto pseudonimo, non può ..., anticipazioni puntata 26 agosto: Gulten tenta di togliersi la vita! Le anticipazioni della puntata di, in onda oggi 26 agosto , svelano che Gulten vuole fuggire dal suo ...Le Anticipazioni Turche di Terra Amara, la soap opera in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ci rivelano che Zuleyha scapperà via, scomparendo insieme ai suoi ...Terra amara, anticipazioni puntata 26 agosto: in arrivo brutte notizie per Yilmaz, Zuleyha non lo ama più! Ma è davvero così Intanto ...