Tennis | Ashleigh Barty rompe il silenzio | “Il ritiro la scelta più giusta | amo il momento che sto vivendo”

TennisWorldit : 'Amo quello che faccio adesso' Barty e la felicità senza il tennis: Ashleigh Barty è tornata a parlare a sei mesi d… -

Ubitennis

IntervisteFelice, sposata, lontanata dalBarty si è adattata alla nuova normalità dopo il ritiro dal, e nel corso di un'intervista rilasciata al 'The Age' ha parlato della sua nuova vita a cuore aperto. 'Non ritornerò ...Passando alle donne, ecco che la detentrice del torneo è la ormai grande ex delmondiale, cioè l'australianaBarty, che sconfisse la svizzera Jil Teichmann nella finale del torneo del ... Fiori d’arancio per Ashleigh Barty A legend's final farewell, a GOAT's attempt at a new record and even controversial tennis balls, here's who -- and what -- to keep your eye on as the 2022 US Open starts on Monday.Boyzone were top of the charts and more than a quarter of the women’s top 100 had not been born when Serena Williams made her US Open debut 24 years ago.