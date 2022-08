Tennis, arbitro italiano sospeso per sette anni: truccava le partite (Di venerdì 26 agosto 2022) L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha diramato un comunicato stampa in cui conferma che Lorenzo Chiurazzi, arbitro italiano di livello nazionale e giudice di linea, è stato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 agosto 2022) L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del(ITIA) ha diramato un comunicato stampa in cui conferma che Lorenzo Chiurazzi,di livello nazionale e giudice di linea, è stato ...

Tennis, arbitro italiano sospeso per sette anni: truccava le partite Si attende adesso la replica e la difesa dell'arbitro in questione.