Telefono Azzurro: "La protezione dei minori diventi tema centrale della campagna elettorale". Ecco il manifesto (Di venerdì 26 agosto 2022) Quali sono le proposte presentate dai partiti per migliorare e garantire la tutela e la protezione di bambini e ragazzi? Il dibattito elettorale tra le forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre sembra aver dimenticato un tema cruciale per il futuro del nostro paese: quello dei diritti dei bambini e degli adolescenti. L'assenza di dialettica pubblica riguardo ai possibili interventi a favore dei minori è lampante e, con l'obiettivo di colmare questo vuoto, la Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus ha promosso il manifesto per l'Infanzia e l'Adolescenza, un documento realizzato per fornire ai responsabili politici un decalogo di azioni necessarie a sviluppare strategie efficaci per l'infanzia e l'adolescenza, applicabili sia nelle realtà ...

