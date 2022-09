Successo per l'Antologica di Miyahara Mitsuo a Calice Ligure (Di venerdì 26 agosto 2022) CLAUDIO ALMANZI TAGS alessandro comi claudio almanzi claudioartnews daniele decia el pais ilgiorno lavvenire liguria norizie Liguria Notizie Miyahara Mitsuo CONDIVIDI Facebook Twitter ... Leggi su ligurianotizie (Di venerdì 26 agosto 2022) CLAUDIO ALMANZI TAGS alessandro comi claudio almanzi claudioartnews daniele decia el pais ilgiorno lavvenire liguria norizie Liguria NotizieCONDIVIDI Facebook Twitter ...

NicolaPorro : ?? La rabbia di un prete nei confronti del #Papa. Ecco cos'è successo ?? - pinapic : Ho commentato la vicenda giudiziaria che riguarda #Richetti quando è stata divulgata? No. ? Sono intervenuta dopo… - TgrRaiFVG : Successo di pubblico per @pordenonelegge. Il festival del libro con gli autori ha allargato i suoi orizzonti territ… - Mirarch3 : RT @Laila76913893: Veramente basta! ' Cosa sarebbe successo durante la pandemia se non ci fosse stato il rdc?' Così: politici,giornalisti..… - emilygussoni : RT @Gazzetta_it: Surfisti sotto shock: il 24enne Kalani David muore in mare per un attacco epilettico -