"Subito gli aiuti". Rivolta delle imprese per i prezzi dell'energia (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuova fiammata del prezzo del gas che schizza a 324 euro a megawatt/ora per poi chiudere la giornata a 310. Impennata che si ripercuote su quello dell'energia elettrica che sale alla quota record di 718 euro a mwh. Quest'ultimo è il costo medio fissato per oggi dal Gestore dei mercati energetici. Ieri era a 614 euro mwh, martedì a 637. La tempesta non è solo italiana ma si abbatte anche su altri paesi europei. In Francia il prezzo si attesta a 706 euro/mwh, in Germania a 699. I mercati sono sensibili al recente annuncio di Gazprom, il colosso russo del gas, di chiudere per un certo periodo il gasdotto Nord Stream che rifornisce mezza Europa. Le imprese italiane chiedono un intervento tempestivo da parte del governo. Altrimenti - assicurano - «le chiusure si moltiplicheranno».

