Stress da rientro? Porta il cane in ufficio! (Di venerdì 26 agosto 2022) Foto Getty Images Il 26 agosto è la Giornata Mondiale del cane. Nata nel 2004 negli Stati Uniti, la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo. E oggi è l'occasione giusta per parlare di un trend in ascesa: andare a lavorare con Fido. Numerosi studi dimostrano che Portare il cane in ufficio implica un miglioramento del morale delle persone, un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, migliori relazioni lavorative. Vantaggi ancora più utili a settembre, quando la ripresa del lavoro dopo le vacanze è più faticosa e la "sindrome da rientro" è in agguato. Il cane in ufficio permette di vivere meglio le ore di lavoro Secondo il rapporto Assalco – Zoomark 2021, il 96% dei proprietari considera il proprio animale un membro della famiglia a tutti gli effetti. Una percentuale altissima, certamente ...

