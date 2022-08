Stella Rossa | il tecnico Stankovic si è dimesso “Ecco perchè lascio il club”

(Di venerdì 26 agosto 2022) L'ex Inter ha salutato e ringraziato tutti per la proficua collaborazione, quindi ha spiegato la sua decisione

gippu1 : Qual è il colmo per Dejan Stankovic? Essere eliminato da allenatore della Stella Rossa all'ultimo minuto dei play-o… - iscorers : Stella Rossa, UFFICIALE: Stankovic si dimette dopo l’eliminazione dalla Champions | Mercato - _CalcioItaliano : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Stella Rossa, mister Stankovic si è dimesso dopo l'eliminazione dalla Champions - sportface2016 : #Stankovic lascia la #StellaRossa dopo il mancato accesso ai gironi di #ChampionsLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Stella Rossa senza Champions, Stankovic si dimette -

Agenzia ANSA

Dopo la clamorosa eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, il tecnico della, Dejan Stankovi ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di allenatore . L'ex Inter ha salutato e ringraziato tutti per la proficua collaborazione, quindi ha spiegato la ...L'allenatore delladi Belgrado, Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, si è dimesso oggi dopo la mancata qualificazione della sua squadra alla fase a gironi della Champions League. La... Champions: Stella Rossa senza fase a gironi, Stankovic lascia - Calcio L'allenatore serbo ha deciso di lasciare la panchina del club di Belgrado dopo la mancata qualificazione in Champions League.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...