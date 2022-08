Stella Rossa, clamoroso ribaltone: Stankovic lascia la squadra (Di venerdì 26 agosto 2022) Dejan Stankovic non è più l’allenatore della Stella Rossa. Il tecnico serbo ha deciso di lasciare la guida della squadra Dejan Stankovic ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico della Stella Rossa dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions contro il Maccabi Haifa. IL COMUNICATO – «L’FC Crvena zvezda informa il pubblico che oggi Dejan Stankovi? ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di capo dello staff professionistico del nostro club. Il club ringrazia Stankovi? per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta della Stella Rossa sarà sempre aperta per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dejannon è più l’allenatore della. Il tecnico serbo ha deciso dire la guida dellaDejanha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico delladopo l’eliminazione ai preliminari di Champions contro il Maccabi Haifa. IL COMUNICATO – «L’FC Crvena zvezda informa il pubblico che oggi Dejan Stankovi? ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di capo dello staff professionistico del nostro club. Il club ringrazia Stankovi? per il lavoro svolto finora e per tutti i risultati. La porta dellasarà sempre aperta per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

