Stati Uniti | tra la politica e l’Fbi lo spartiacque è sempre più sottile

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Il nostro partito sta dalla parte degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine a livello federale, statale e locale e questi attacchi all'Fbi devono finire”. Così l'ex vice presidente Mike Pence in un recente discorso al Saint Anselm College nel New Hampshire cercando di calmare le acque sugli atteggiamenti potenzialmente violenti verso agenti della polizia nazionale. Subito dopo la perquisizione di Mar-a-Lago, la proprietà in Florida dell'ex presidente Donald Trump, l'Fbi è stata attaccata dall'establishment del Partito Repubblicano, condannando l'azione senza precedenti, ignorando però che tutto era legale. L'Fbi aveva ottenuto un mandato di perquisizione della residenza di Trump perché quando uscì dalla Casa Bianca il gennaio dell'anno scorso portò con sé scatole di documenti che appartengono al governo e non a lui. Dopo alcune negoziazioni una parte di questi documenti sono ...