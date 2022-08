Stangata scuola, prezzi di libri e corredo alle stelle: fino a 1.300 euro a studente (Di venerdì 26 agosto 2022) Sul fronte della scuola sta per abbattersi la consueta Stangata di settembre legata all’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie, con un aumento del +7% rispetto all’anno precedente. A pesare il caro energia, che si ripercuote su tutta la filiera dell’istruzione – e quindi sui costi delle famiglie. La spesa sui libri sale a 1.300 euro, il corredo di 588 euro. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. corredo scolastico: Stangata su astucci, diari e quaderni Il Codacons ha realizzato un primo monitoraggio sui listini al dettaglio, del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Sul fronte dellasta per abbattersi la consuetadi settembre legata all’acquisto discolastico da parte delle famiglie, con un aumento del +7% rispetto all’anno precedente. A pesare il caro energia, che si ripercuote su tutta la filiera dell’istruzione – e quindi sui costi delle famiglie. La spesa suisale a 1.300, ildi 588. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.scolastico:su astucci, diari e quaderni Il Codacons ha realizzato un primo monitoraggio sui listini al dettaglio, del ...

giordi63 : RT @natalinogori51: 'Caro scuola': nuova stangata in arrivo per le famiglie italiane. Inchiesta sui rincari che aspettano i genitori in vis… - infoiteconomia : Scuola: in arrivo la stangata, per il corredo quasi 600 euro - natalinogori51 : 'Caro scuola': nuova stangata in arrivo per le famiglie italiane. Inchiesta sui rincari che aspettano i genitori in… - KONGnews_it : Stangata famiglie, tra corredo e libri 1.300 euro a bambino per la scuola - Adriano07883742 : Scuola, Codacons: in arrivo stangata per famiglie, +7% costo corredo scolastico “Per diari, astucci, zaini e materi… -