Spagna, il sesso senza consenso è stupro. Approvata la legge "Solo sì è sì" (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Parlamento spagnolo approva la cosiddetta legge del "Solo sì è sì", che prevede una stretta contro le violenze sessuali reclamata a gran voce da molte donne. La norma, come si capisce dal nome stesso, prevede che venga considerato (e punito come) stupro qualsiasi atto sessuale in cui una delle persone coinvolte non abbia dato il proprio consenso. "Una vittoria dopo anni di lotta" In Spagna Approvata la legge che considera stupro il sesso senza consenso. La ministra delle Pari Opportunità Irene Montero: "Vittoria dopo anni di lotta"La proposta, avanzata un anno fa dal governo di centrosinistra e promossa in particolare dalla ministra delle Pari Opportunità Irene Montero, era già stata ...

ilpost : In Spagna il sesso senza consenso sarà considerato stupro - amnestyitalia : Ora anche in #Spagna il sesso senza consenso è stupro. Quando il Parlamento italiano deciderà di seguire l’esempio,… - flowofhappyness : RT @avvocatogeorge: “In Spagna il sesso senza consenso sarà considerato stupro” ma perché, prima che era? ‘Na serie de sfortunati eventi? - Casapla2 : RT @amnestyitalia: Ora anche in #Spagna il sesso senza consenso è stupro. Quando il Parlamento italiano deciderà di seguire l’esempio, adeg… - Livia_DiGioia : RT @avvocatogeorge: “In Spagna il sesso senza consenso sarà considerato stupro” ma perché, prima che era? ‘Na serie de sfortunati eventi? -