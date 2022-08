SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, ECCO LE AVVERSARIE DI ROMA E LAZIO (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA e LAZIO sorridono per l’esito del SORTEGGIO di EUROPA LEAGUE: nella fase a gironi i giallorossi pescano Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre ai biancocelesti toccano Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. Entrambe le squadre italiane, che del resto erano teste di serie, non dovrebbero avere molti problemi a centrare almeno i playoff, con il secondo posto, ma l’obiettivo è chiudere in testa, in modo da saltare un turno. SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LE AVVERSARIE DELLA ROMA Il Ludogorets, campione di Bulgaria da 11 anni, è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria ai preliminari di Champions LEAGUE, mentre nel playoff di EUROPA LEAGUE si è qualificato con un ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022)sorridono per l’esito deldi: nella fase a gironi i giallorossi pescano Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki, mentre ai biancocelesti toccano Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. Entrambe le squadre italiane, che del resto erano teste di serie, non dovrebbero avere molti problemi a centrare almeno i playoff, con il secondo posto, ma l’obiettivo è chiudere in testa, in modo da saltare un turno.LEDELLAIl Ludogorets, campione di Bulgaria da 11 anni, è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria ai preliminari di Champions, mentre nel playoff disi è qualificato con un ...

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - Agenzia_Ansa : Europa League, i sorteggi: La Roma affronterà i bulgari del Ludogorets, nel gruppo C di Europa League. La Lazio aff… - LALAZIOMIA : Europa League: sorteggio ok per la Roma e la Lazio - Calcio - ANSA - grissino78 : Dopo il sorteggio della Champions mi aspettavo tutt'altro esito, proprio x dare segnali al campionato e all'Europa… -