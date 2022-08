Sorteggio Conference League oggi: orario, programma, tv, streaming, le possibili avversarie della Fiorentina (Di venerdì 26 agosto 2022) Si svolgerà oggi a Istanbul a partire dalle ore 14:30 il Sorteggio della Conference League 2022/2023. A rappresentare l’Italia in questa competizione ci sarà la Fiorentina. La Viola, che ha passato il turno grazie all’esito positivo della doppia sfida contro il Twente, è stata inserita nella seconda fascia e avrà dunque sicuramente una “big” nel girone. In prima fascia sono infatti presenti Villareal, Basilea, Slavia Praga, AZ Alkmaar, Gent, Basaksehir, Partizan e West Ham, tutte compagini di livello. L’insidia più grande in terza fascia si chiama invece Nizza, ma attenzione anche all’Anderlecht, mentre in quarta non sembrano esserci squadre particolarmente pericolose. Ricordiamo che i club verranno divisi in otto gironi da 4 squadre (una per ognuna delle quattro ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Si svolgeràa Istanbul a partire dalle ore 14:30 il2022/2023. A rappresentare l’Italia in questa competizione ci sarà la. La Viola, che ha passato il turno grazie all’esito positivodoppia sfida contro il Twente, è stata inserita nella seconda fascia e avrà dunque sicuramente una “big” nel girone. In prima fascia sono infatti presenti Villareal, Basilea, Slavia Praga, AZ Alkmaar, Gent, Basaksehir, Partizan e West Ham, tutte compagini di livello. L’insidia più grande in terza fascia si chiama invece Nizza, ma attenzione anche all’Anderlecht, mentre in quarta non sembrano esserci squadre particolarmente pericolose. Ricordiamo che i club verranno divisi in otto gironi da 4 squadre (una per ognuna delle quattro ...

