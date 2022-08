Sorteggi Conference League: la Fiorentina può sorridere, big evitate (Di venerdì 26 agosto 2022) Alle ore 14.30 a Istanbul la rituale cerimonia dei Sorteggi Conference League: la Fiorentina scopre le rivali dei gironi Parte ufficialmente la nuova avventura con i Sorteggi Conference League che battezzano la stagione 2022/23 della seconda competizione continentale. Metaforico fischio d’inizio alle ore 14.30 Istanbul. Menù consueto con le 32 formazioni in gioco suddivise in quattro fasce dalle quali si andranno a comporre gli otto gironi della prima fase. GIRONE A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS RigaGIRONE B: West Ham, FCSB, Anderlecht, SilkeborgGIRONE C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Vienna, Lech PoznanGIRONE D: Partizan Belgrado, Colonia, Nizza, FC SlovackoGIRONE E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, DniproGIRONE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Alle ore 14.30 a Istanbul la rituale cerimonia dei: lascopre le rivali dei gironi Parte ufficialmente la nuova avventura con iche battezzano la stagione 2022/23 della seconda competizione continentale. Metaforico fischio d’inizio alle ore 14.30 Istanbul. Menù consueto con le 32 formazioni in gioco suddivise in quattro fasce dalle quali si andranno a comporre gli otto gironi della prima fase. GIRONE A: Istanbul Basaksehir,, Hearts, RFS RigaGIRONE B: West Ham, FCSB, Anderlecht, SilkeborgGIRONE C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Vienna, Lech PoznanGIRONE D: Partizan Belgrado, Colonia, Nizza, FC SlovackoGIRONE E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, DniproGIRONE ...

DiMarzio : #ConferenceLeague | Stanno per cominciare i sorteggi dei gironi: segui la diretta testuale LIVE con noi - DiMarzio : #ConferenceLeague | Oggi i sorteggi dei gironi, da cui si conosceranno le avversarie della @acffiorentina. Tutte le… - ilpost : Le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League - despite_qwame : RT @DiMarzio: #ConferenceLeague | RFS quarta e ultima squadra nel gruppo A con la @acffiorentina - lorenzooleporee : RT @FiorentinaUno: Ecco il girone della #Fiorentina ! Clicca sul link per scoprirlo ???? -