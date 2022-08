Sorteggi Conference League, ecco gli 8 gironi e le avversarie della Fiorentina – La diretta (Di venerdì 26 agosto 2022) Firenze è in attesa di conoscere gli accoppiamenti del proprio girone di Conference League, dopo il passaggio ai preliminari conquistato giovedì sera nella bolgia dello stadio del Twente. La squadra di italiano parte ins econda fascia e spera di evitare West ham e Villareal, le due squadre di prima fascia più temibili. Occhio anche al Nizza e all’Anderlecht (terza fascia). Il Sorteggio è previsto per le 14.30. Gruppo A: Gruppo B: Gruppo C: Gruppo D: Gruppo E: Gruppo F: Gruppo G: Gruppo H: Prima fascia: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, Az Alkmaar, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan Belgrado, West Ham. Seconda fascia: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Colonia, Hapoel Beer-Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava. Terza fascia: Nizza, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Vienna, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Firenze è in attesa di conoscere gli accoppiamenti del proprio girone di, dopo il passaggio ai preliminari conquistato giovedì sera nella bolgia dello stadio del Twente. La squadra di italiano parte ins econda fascia e spera di evitare West ham e Villareal, le due squadre di prima fascia più temibili. Occhio anche al Nizza e all’Anderlecht (terza fascia). Ilo è previsto per le 14.30. Gruppo A: Gruppo B: Gruppo C: Gruppo D: Gruppo E: Gruppo F: Gruppo G: Gruppo H: Prima fascia: Villarreal, Basilea, Slavia Praga, Az Alkmaar, Gent, Istanbul Basaksehir, Partizan Belgrado, West Ham. Seconda fascia: Cluj, Molde, FCSB,, Colonia, Hapoel Beer-Sheva, Apollon Limassol, Slovan Bratislava. Terza fascia: Nizza, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Vienna, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, ...

