Sorteggi Champions League, urna sfortunata per l'Inter. Napoli e Juventus pescano rispettivamente Liverpool e Psg, va meglio al Milan (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel tardo pomeriggio di ieri a Istanbul sono stati Sorteggiati gli otto gironi della fase a gironi della Champions League 2022-2023. urna sfortunata per l'Inter di Simone Inzaghi che pesca Bayern e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 26 agosto 2022) Nel tardo pomeriggio di ieri a Istanbul sono statiati gli otto gironi della fase a gironi della2022-2023.per l'di Simone Inzaghi che pesca Bayern e...

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - pisto_gol : Sorteggi di #Champions complicati per #Napoli ( Ajax Liverpool GlasgowRangers) e #Inter (BayernM Barcellona Viktori… - Pall_Gonfiato : Sorteggi Champions League, urna sfortunata per l'Inter. Napoli e Juventus pescano rispettivamente Liverpool e Psg,… - ZOPYLANDIA : RT @marikafruscio10: Pronta per vedere I sorteggi di Champions...poi dalle 19 ad ALTA QUOTA ?? ?? su Top Calcio24 li commenteremo...a dopo!… -