Sony alza il prezzo di PS5 in Europa, è ufficiale: ecco perché e quanto costerà d'ora in avanti (Di venerdì 26 agosto 2022) Un aumento inaspettato e che ha lasciato tantissimi a bocca aperta. Sony, a due anni circa dalla messa in commercio della sua nuova console ammiraglia, ha deciso di aumentare il prezzo di 50€, portando i costi a 449€ per la versione Digital e 549€ per la Standard. PS5 aumenta di prezzo – 26822 www.computermagazine.itUna mossa inaspettata, ma – per certi versi – inevitabile: Sony, come un fulmine a ciel "sereno", ha deciso di aumentare il prezzo delle sue console. Entrambe le varianti, d'ora in poi, costeranno ben 50€ in più sul mercato Europeo. A due anni di distanza da quel novembre 2020, l'azienda nipponica si è vista costretta a gonfiare il prezzo del suo prodotto di punta, creando un precedente che non farà sicuramente bene al mercato dei videogiochi.

