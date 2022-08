Sondaggi Tp: Berlusconi batte Draghi, per gli italiani è Silvio il miglior premier degli ultimi 20 anni (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi batte Mario Draghi. Il leader di Forza Italia viene considerato dal 27,6% degli italiani il miglior premier degli ultimi 20 anni. Secondo l’ex presidente della Bce che raccoglie il 21,3% delle preferenze mentre il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, si piazza in terza posizione con il 13,6%. Fuori dal podio Romano Prodi col 10,8%. Percentuali bassissime per gli altri ex presidenti del Consiglio: Renzi (4%), Gentiloni (1,4%), Monti (0,7%) e Letta (0,5%). È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 agosto. “Berlusconi e Prodi, che hanno governato più di un decennio fa, hanno gradimenti ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 agosto 2022)Mario. Il leader di Forza Italia viene considerato dal 27,6%il20. Secondo l’ex presidente della Bce che raccoglie il 21,3% delle preferenze mentre il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, si piazza in terza posizione con il 13,6%. Fuori dal podio Romano Prodi col 10,8%. Percentuali bassissime per gli altri ex presidenti del Consiglio: Renzi (4%), Gentiloni (1,4%), Monti (0,7%) e Letta (0,5%). È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 agosto. “e Prodi, che hanno governato più di un decennio fa, hanno gradimenti ...

