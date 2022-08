(Di venerdì 26 agosto 2022) Trenta giorni al voto. Dalle rilevazioni Emg il vantaggio del centrodestra è quasi incolmabile. Ma un campo davvero largo di centrosinistra sarebbe in testa. "La strategia di Letta di puntare tutto sul duello connon paga". La previsione è che "il 35% non andrà a votare, c'èin gioco il voto di un 6-7% dell'elettorato"

lorepregliasco : Noto che appena un sondaggio dà il proprio partito un paio di punti sopra agli altri, alcuni leader politici scopro… - HuffPostItalia : Sondaggi politici, Masia: 'Meloni può guadagnare ancora. Il Terzo Polo è al 7%, è possibile la doppia cifra' - osmosi : Sondaggi politici TP, elettori Pd e M5S più a sinistra che nel 2019 - SimonaPresta1 : Sondaggi politici - maurofoglia : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Tutti gli altri politici erano a vedere l’enorme errore che avete fatto a far cadere D… -

... con il 27% degli aventi diritto che non sono andati alle urne e gli attualiindicano una ... cioè TikTok e Instagram, il principale banco di prova per partiti e leadernostrani resta ...... che impongono le loro scelte a un mondo di pseudonarcisi e incolori. Allora se i Partiti,... Letta: c'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra vincente neiBologna, ...Il quoziente familiare secondo Giorgia Meloni, più numerosa è la famiglia meno tasse paghi. La proposta in vista delle elezioni politiche."La sinistra che disprezza i propri elettori non fornisce all’opinione pubblica alcuna valida ragione per votarla" (Leggi) ...