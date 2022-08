Sondaggi politici | elettori M5S si sentono più a sinistra di quelli Pd

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nell’ultima rilevazione effettuata, Termometro Politico ha voluto scoprire come gli(e i non) si collocano sull’asse-destra. E se accettano di collocarsi. I dati sono stati confrontati condi un analogoo del 2019 e i risultati sono interessanti. Perché a fronte di una stabilità sostanziale dell’elettorato nel suo complesso vi sono dei cambiamenti indi alcuni dei principali partiti”. E’ quanto fa sapere Termometro politico. “Agli intervistati è stato chiesto di autodefinirsi su una scala che andava da 1 (estrema) a 10 (estrema destra). Mediamente gli italiani si sono collocati quasi a metà, essendo il punteggio complessivo di 5,5 come alla vigilia delle elezioni europee del 2019. Tra i partiti ...

