Sondaggi elettorali Bidimedia, Fratelli d'Italia supera il Pd, risale il Movimento 5 Stelle (Di venerdì 26 agosto 2022) Azione/Italia Viva esordisce al 6,1%, giù di mezzo punto la Lega Bidimedia è tra i pochi istituti, assieme a Termometro Politico, a sondare anche le formazioni più piccole. E per questo i suoi Sondaggi elettorali sono particolarmente interessanti. Sulla scheda, infatti, oltre ai partiti che tutti hanno imparato a conoscere, vi saranno anche quelli che hanno dovuto raccogliere le firme per presentarsi, perché non presenti in Parlamento. Vi è quindi uno scenario completo delle alternative che gli elettori si troveranno di fronte. Attualmente si tratta di uno scenario che prevede una prevalenza netta dei partiti di centrodestra, guidati da Fratelli d'Italia, che sale dal 24,3% al 24,7% se il confronto è con analoghi Sondaggi

