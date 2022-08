“Solo un pretesto”. Bonomi rivela i veri motivi del caro-energia e smaschera tutti sulla guerra (Di venerdì 26 agosto 2022) È un grido d'allarme quello che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lancia dalle colonne del Corriere della Sera in merito alla questione energetica: «Si racconta che tutto nasce dalla guerra fra Russia e Ucraina e dalle sanzioni, ma è fuorviante. E da un anno che noi di Confindustria diciamo che l'energia è un problema. La guerra lo acuisce, ma non può essere una sorpresa. Quindi non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene, perché le difficoltà e le preoccupazioni sono enormi. Ora nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate, non possiamo reggere. Ci saranno seri problemi su redditi e potere d'acquisto delle famiglie. Il grido di dolore delle imprese fin qui è stato un po' ignorato, ma ora c'è urgenza di nuovi interventi». Da più parti si inizia a parlare di razionamento, ma come è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) È un grido d'allarme quello che il presidente di Confindustria Carlolancia dalle colonne del Corriere della Sera in merito alla questione energetica: «Si racconta che tutto nasce dallafra Russia e Ucraina e dalle sanzioni, ma è fuorviante. E da un anno che noi di Confindustria diciamo che l'è un problema. Lalo acuisce, ma non può essere una sorpresa. Quindi non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene, perché le difficoltà e le preoccupazioni sono enormi. Ora nell'industria abbiamo casi di bollette decuplicate, non possiamo reggere. Ci saranno seri problemi su redditi e potere d'acquisto delle famiglie. Il grido di dolore delle imprese fin qui è stato un po' ignorato, ma ora c'è urgenza di nuovi interventi». Da più parti si inizia a parlare di razionamento, ma come è ...

