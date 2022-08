“Solo per pubblicità”. Veronica e Matteo di UeD, è massacro: il gesto che fa sognare gli si ritorce contro (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle ultime coppie ad uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne è stata quella formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea. Lei, tronista della passata edizione, ha fatto la sua scelta ed ha individuato nel corteggiatore 25enne, l’uomo con cui intraprendere una relazione al di fuori degli studi del dating show di Canale 5. I due sono sembrati da subito innamorati e la ragazza ha descritto in questo modo i sentimenti che prova per Matteo Farnea. “Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Una delle ultime coppie ad uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne è stata quella formata daRimondi eFarnea. Lei, tronista della passata edizione, ha fatto la sua scelta ed ha individuato nel corteggiatore 25enne, l’uomo con cui intraprendere una relazione al di fuori degli studi del dating show di Canale 5. I due sono sembrati da subito innamorati e la ragazza ha descritto in questo modo i sentimenti che prova perFarnea. “Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo ...

ladyonorato : Nei riquadri vedete le bombe/mine “a petalo” che l’esercito ucraino ha disseminato per le strade di #Donetsk. Servo… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Chalobah arriva solo se il @chelseafc acquista #Fofana. Possibile l'investimento per… - enpaonlus : Domani 26 agosto Giornata Internazionale del Cane. Da questa creatura riceviamo solo amore incondizionato, dedizion… - Purehes : Sono 12 anni che quell’uomo ci prende per il culo solo che adesso non abbiamo più 11 anni - medicojunghiano : RT @EnricoLetta: È come dice @sruotolo1. A #TorredelGreco ci sarà un solo eletto e sarà chi prende più voti. Può essere lui, come speriamo,… -