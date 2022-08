"Sogni di grande nord" questa sera alle 21.25 su Rai 2: le anticipazioni del documentario (Di venerdì 26 agosto 2022) Sarà una prima serata targata Rai Documentari quella di stasera, con la messa in onda di "Sogni di grande nord". Diretto da Dario Acocella, anche autore insieme a Paolo Cognetti e Francesco Favale, il ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Sarà una primata targata Rai Documentari quella di sta, con la messa in onda di "di". Diretto da Dario Acocella, anche autore insieme a Paolo Cognetti e Francesco Favale, il ...

Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv #cavallidibattaglia… - facciolananna1 : Adesso vi do la guida tv Rai 1: Cavalli Di Battaglia Rai 2: Sogni Del Grande Nord Rai 3: Gli Infedeli Rete 4: Il Te… - Siphenalambe : E se non passiamo quest' anno... #milan #ChampionsLeague - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 26 agosto alle 21.25 su Rai 2 va in onda il documentario “Sogni di grande nord” - duelsit : Giorni d'estate (Summerland) di #JessicaSwale | duels -