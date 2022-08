Sky Sport, Serie A 2022/23 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (26 - 27 - 28 Agosto) (Di venerdì 26 agosto 2022) Finalmente ci siamo!! Appuntamento su Sky con la 3a Giornata della Serie A TIM 2022/2023, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW. Sabato 27 Agosto Cremonese-Torino,... Leggi su digital-news (Di venerdì 26 agosto 2022) Finalmente ci siamo!! Appuntamento su Sky con la 3adellaA TIM/2023, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW. Sabato 27Cremonese-Torino,...

SkySport : #Vlahovic, #Lukaku, #Tonali e #DiLorenzo nella 'Casa dello Sport' di Sky, interrogati sulla #Champions da Fabio… - CB_Ignoranza : È successo nel match tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv in Premier League ucraina, ripetutamente interrotto dalle sir… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - bizcommunityit : F1, il Ceo Doemnicali a Sky: 'La Ferrari deve crederci, la mentalità c'è' #CEO - therealtoni14 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? -