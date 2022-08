Silvio Berlusconi, la foto a sorpresa col cane sui social: 'Bau, bau!' (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del cane . E anche Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare i nostri amici a 4 zampe. A meno di un mese dalle elezioni , continua serrata la campagna ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del. E ancheha voluto omaggiare i nostri amici a 4 zampe. A meno di un mese dalle elezioni , continua serrata la campagna ...

fattoquotidiano : Dress code, ritocchi alle foto, scredito degli avversari e zero sondaggi: il nuovo manuale di Forza Italia voluto d… - Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - gippu1 : 20 anni fa, il #23agosto 2002, a Silvio Berlusconi toccò dare una notizia molto triste a tutti i tifosi del Milan:… - granmartello : @StefanoPutinati Se non diventerà Ministro della Sanità poco ci manca. Ex fisioterapista di Silvio Berlusconi. - nick__67 : RT @SMaurizi: oggi Gianluca Di Feo di Repubblica cita un film russo in cui i servizi segreti russi dell'FSB salvavano Berlusconi. Ricordo c… -

Silvio Berlusconi, la foto a sorpresa col cane sui social: 'Bau, bau!' Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del cane . E anche Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare i nostri amici a 4 zampe. A meno di un mese dalle elezioni , continua serrata la campagna elettorale e mai come questa volta, il leader di Forza Italia punta ... "Tutelare cani e gatti". Berlusconi sposa la causa animalista Lo spunto arriva dalla celebrazione della Giornata internazionale del cane, un evento che ha spinto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a evidenziare, ancora una volta, la sua vocazione animalista. L'ex premier ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae insieme all'inseparabile Dudù e ad altri due ... Liberoquotidiano.it Berlusconi rilancia il ponte sullo Stretto: "Non ci fermeremo" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... "Tutelare cani e gatti". Berlusconi sposa la causa animalista L’ex premier cita il comico napoletano Totò: "Gli animali sono qualcosa a metà tra gli angeli e i bambini" Lo spunto arriva dalla celebrazione della Giornata internazionale del cane, un evento che ha ... Il 26 agosto si celebra la Giornata Internazionale del cane . E ancheha voluto omaggiare i nostri amici a 4 zampe. A meno di un mese dalle elezioni , continua serrata la campagna elettorale e mai come questa volta, il leader di Forza Italia punta ...Lo spunto arriva dalla celebrazione della Giornata internazionale del cane, un evento che ha spinto il leader di Forza Italiaa evidenziare, ancora una volta, la sua vocazione animalista. L'ex premier ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae insieme all'inseparabile Dudù e ad altri due ... Silvio Berlusconi, i quattro fuoriusciti da FI Gira una voce: ecco dove vanno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ex premier cita il comico napoletano Totò: "Gli animali sono qualcosa a metà tra gli angeli e i bambini" Lo spunto arriva dalla celebrazione della Giornata internazionale del cane, un evento che ha ...